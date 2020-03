Panchina Milan – Rangnick è perplesso, ma Elliott resta fiducioso

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, è un periodo di grandi riflessioni per Ralf Rangnick. Il tedesco ha raggiunto un accordo con Il Milan per diventare allenatore e capo dell’area tecnica del club rossonero, ma questo non vuol dire che il tecnico sarà sulla panchina di San Siro nella prossima stagione, anche perchè al momento la programmazione è in alto mare.

Dal fondo Elliott filtra ancora relativa serenità sul fatto che gli accordi presi con Rangnick vengano mantenuti, al di là delle penali che che ci sarebbero in caso di recesso di una delle due parti. Gordon Singer è stato sempre un grande estimatore di Arsene Wenger e in Rangnick rivede l’allenatore-manager a cui affidare il progetto di rilancio del Milan. Dopo due anni i risultati non sono stati quelli sperati, e dunque adesso si tenterà di cambiare nuovamente strada.

Rangnick in ogni caso ha delle perplessità. Rispetto all’incontro avvenuto alla fine del 2019, ad esempio, ha ricevuto comunicazione sul fatto che il budget del Milan del mercato sarà inferiore rispetto a quello preventivato, soprattutto per la crisi economica dovuto all’emergenza coronavirus. L’allenatore vorrebbe maggiore libertà di manovra, ma il club rossonero dovrà rispettare i parametri del Fair Play Finanzario. Inoltre, se la stagione terminasse a luglio, come farà il tedesco a lavorare al meglio per preparare la squadra alle sue idee? Rangnick riflette, ma il Milan non perde l’ottimismo. Intanto Ibrahimovic sembra aver preso la sua decisione, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android