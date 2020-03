Calciomercato Milan – Ibrahimovic, ecco l’idea dello svedese sul futuro

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, mette in primo piano Zlatan Ibrahimovic. Con ogni probabilità lo svedese lascerà il calcio giocato alla conclusione del campionato, e dunque difficilmente potrà concludere la carriera come aveva immaginato.

E’ ancora tutto incerto, ma è difficile che l’attaccante continui a giocare. Anche il coronavirus ha fatto la sua parte: Ibrahimovic è sempre molto attento alla salute e vuole avere più tempo per sé, per Helena e per i suoi figli dopo tanti anni di calcio intenso. Intanto ecco alcune dichiarazioni importanti da Ivan Gazidis, continua a leggere >>>

