Panchina Milan – Rangnick e il suo arrivo: ecco cosa filtra dal club

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è quasi impossibile capire in questo momento chi sarà il prossimo allenatore del Milan. Gazidis ha grande stima nei confronti di Pioli e la sconfitta contro il Genoa non ha cambiato le carte in tavola: il tecnico ha le sue chance di rimanere sulla panchina rossonera, anche perchè Rangnick non sembra essere così vicino (da via Aldo Rossi si spingono addirittura a dire che esiste soltanto l’1% di possibilità). Un altro futuro incerto è quello di Ibrahimovic. Ecco i suoi dubbi, continua a leggere >>>

