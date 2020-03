Panchina Milan – Pioli, l’allenatore ha ancora chance di essere confermato

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, Stefano Pioli ha ancora le sue chance di sedersi sulla panchina del Milan nella prossima stagione. Dal fondo Elliott hanno sottolineato come per il tecnico a fine stagione si farà il punto della situazione con le relative decisioni del caso.

Pioli è davvero apprezzato dall’amministratore delegato, ma è ovvio che le voci non si placheranno fino al termine dell’annata calcistica: l’allenatore dovrà cercare di concentrarsi sul lavoro da fare per portare il Milan in Europa, altrimenti la sua conferma sarebbe comunque complicata. Intanto incerto anche il futuro di Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

