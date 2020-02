Panchina Milan – Leonardo vuole Allegri al PSG. Proposto Sarri

NEWS MILAN – Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere lontano dall’Italia. Leonardo lo vorrebbe al PSG. L’indiscrezione arriva dai colleghi di Tuttomercatoweb.com. Thomas Tuchel non sta dando adeguate garanzie, e peraltro rischia di essere eliminato in Champions League dal RB Lipsia. Allegri è svincolato, e il PSG è alla ricerca di un tecnico che dia garanzie anche in campo europeo.

Ma in casa PSG non tutti sono d'accordo su Max Allegri. Fali Ramadani avrebbe proposto addirittura Maurizio Sarri alla dirigenza del PSG, visto che la situazione in casa Juventus pare ormai compromessa. Non tanto per la qualificazione in Champions League, visto che con il Lione la rimonta è estremamente fattibile, quanto all'impatto e a certe dichiarazioni di Sarri ultimamente. L'ultima dichiarazioni sui rigori e sul metro di giudizio diverso in Italia pr la Juventus, non avranno fatto piacere alla dirigenza:

