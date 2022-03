Panchina d’Oro 2020/2021, vince Conte: Pioli battuto per un solo punto

Antonio Conte, ex allenatore dell'Inter, ha vinto la Panchina d'Oro per la stagione 2020/2021. Superato per un soffio Stefano Pioli

Renato Panno

Antonio Conte, ex allenatore dell'Inter, è il vincitore della Panchina d'Oro in riferimento alla stagione 2020/2021. L'attuale tecnico del Tottenham è stato premiato per la vittoria dello scudetto da parte del nerazzurri: un trionfo che mancava dal lontano 2010. Si tratta del sesto riconoscimento nella sua carriera (quattro Panchine d’oro, senza dimenticare una Panchina d’argento e una ‘speciale’, conferitagli nel 2018 dopo la vittoria della Premier League con il Chelsea).

Conte ha ottenuto 20 preferenze, superando l'allenatore del Milan Stefano Pioli di una sola lunghezza. Terzo Gian Piero Gasperini con 8 voti. Queste le sue dichiarazioni: “Sono felice perché si tratta di un premio datomi dai colleghi tecnici. Desidero condividere questo riconoscimento con lo staff e con i giocatori con cui ho condiviso il percorso della scorsa stagione all’Inter”. Milan, non solo Origi: altro blitz in Premier? Le ultime news di mercato >>>

