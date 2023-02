Panchina d’Oro 2023 a Pioli. Il tecnico: “Alleno un gruppo speciale”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha vinto la Panchina d'Oro 2023 per quanto fatto con i rossoneri in Serie A nella stagione 2021-2022

Stefano Pioli , allenatore del Milan , ha vinto la Panchina d'Oro 2023 per quanto fatto con i rossoneri in S erie A nella stagione 2021-2022 . A premiare a Coverciano il tecnico rossonero, che ha conquistato lo Scudetto con il Diavolo lo scorso 22 maggio 2022 , sono stati Lorenzo Casini (Presidente della Lega Serie A ) e Umberto Calcagno (Presidente dell' Associazione Italiana Calciatori ).

Pioli, che ha ottenuto 33 voti su 46, precedendo, per esempio, in classifica ottimi allenatori come Davide Nicola (4 voti, che l'anno passato ha salvato la Salernitana) o Luciano Spalletti (3 voti, che in questa stagione sta volando con il Napoli in campionato e in Champions League) ha commentato così la vittoria di questo ambito premio.