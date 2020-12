Pancaro: “Milan, ti manca Bennacer e non solo. La rosa è corta”

Milan, il pensiero dell’ex Pancaro

Giuseppe Pancaro, ex terzino rossonero, ha parlato delle pesanti assenze del Milan in questo momento. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Al Milan manca parecchio Bennacer. Il Milan non ha una rosa lunga come quella di Inter e Juve e quindi le assenze dell'algerino, di Kjaer e di Ibrahimovic sono pesanti. Non è facile sostituire giocatori così importanti. Affrontare il Sassuolo non è facile, è una squadra che gioca bene a calcio. Non è nel suo momento migliore, ma sarà un bel duello anche tra i due allenatori. Sarà una bella partita".