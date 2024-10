Pallone d’Oro 2024, vince a sorpresa Rodri: Real Madrid con le ossa rotte

Nella giornata odierna a Parigi si è assegnato il Pallone d'Oro 2024. Come noto, alla vigilia il favorito numero uno era Vinicius Jr, anche se nella giornata odierna Fabrizio Romano ha lanciato la notizia secondo cui il brasiliano non si sarebbe presentato perché sapeva di non essere lui il vincitore. Alla fine, a prevalere su tutti è stato. Ecco, dunque, la classifica completa fino alla 29^ posizione. Da segnalare la 7^ posizione di Lautaro Martinez e la 20^ piazza di Hakan Calhanoglu, i migliori 'italiani' in graduatoria.