Paganin: “Il Milan tiene vivo un campionato che sarebbe già morto”

Paganin, ecco il merito del Milan

L’ex calciatore Antonio Paganin, ai microfoni di ‘TMW Radio’, ha le idee chiare sulla favorita per lo scudetto. Ecco qual è, secondo lui, il merito del Milan: “L’Inter è la squadra più forte, l’ho sempre detto. I valori stanno pian piano emergendo. L’Inter non ha neanche le coppe, Conte ha tutta la settimana per poter lavorare tranquillamente, non vedo come possa perderlo lo Scudetto. Il Milan tiene vivo un campionato che altrimenti sarebbe già morto. E la Juventus dico che farà fatica ad arrivare tra le prime quattro. Non ha un’identità precisa e si tiene a galla grazie alle prodezze di un fenomeno”. Il sogno di mercato Haaland è sfumato per il Milan? L’offerta degli inglesi >>>