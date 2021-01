Paganin: “Al Milan riesce tutto facile, ci sono delle certezze” / News

Milan, Paganin elogia la filosofia rossonera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Antonio Paganin, ex calciatore, ha espresso la propria opinione sulla filosofia e sul momento del Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Al Milan riesce tutto molto facile, ha una manovra fluida, indipendentemente dagli interpreti. Ormai ha delle certezze e non le molla. Pioli col Benevento non ha rinunciato a far male, nonostante le assenze".