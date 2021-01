Calciomercato Milan – Il punto sui rinnovi: Romagnoli in bilico | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Romagnoli

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sui rinnovi in casa rossonera. Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu sono vicini a dire sì alla proposta rossonera, ma ci sono anche altri giocatori con cui confrontarsi.

Uno di questi è Davide Calabria, che sta vivendo la stagione della sua esplosione. Il Milan non vuole privarsi di lui e il terzino non vuole andarsene via. Probabile che gli venga confermato il contratto da 2 milioni di euro a stagione, inserendo però dei bonus in base al rendimento personale e di squadra. Discorso diverso invece per Andrea Conti, che potrebbe lasciare il club rossonero, visto il poco spazio avuto in stagione.

Un contratto che verrà sicuramente rinnovato sarà quello di Franck Kessie, calciatore fondamentale per Stefano Pioli. Il suo compenso salirà a 3 milioni di euro, più l’inserimento probabilmente di qualche bonus. Infine c’è Alessio Romagnoli: Raiola vuole almeno 5 milioni di euro per rinnovare. Un aumento sostanzioso, che il Milan sta valutando. Non è esclusa quindi una sua cessione, ma servono almeno 45-50 milioni di euro. Calciomercato Milan: Simakan ha in testa solo i rossoneri. VAI ALLA NOTIZIA>>>