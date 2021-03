Padovan: “Manchester United favorito, ma il Milan se la gioca”

Manchester United-Milan, l’opinione

L’opinionista Giancarlo Padovan ha parlato del match di Europa League tra Manchester United e Milan. Questa la sua opinione ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Contro il Manchester United è una sfida importante, ma il Milan se la gioca, con il suo sistema, con le sue convinzioni e con i suoi giovani. Poi vada come vada, il Manchester è favorito ma nel calcio non si sa mai. Anche la Juventus era favorita con il Porto ed è stata poi eliminata. Il Manchester United è in grande momento data anche la vittoria contro il City nel derby. Le partite vanno giocate”. Intanto stasera è tempo di Manchester United-Milan. Ecco la nostra esclusiva con i segreti della squadra inglese