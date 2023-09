Origi, fuori forma e pochi minuti in campo: al Nottingham non convince

Fuori forma e pochi minuti in campo, continua il pessimo periodo di Divock Origi, attaccante ex Milan e in prestito al Nottingham Forest

Continua il periodaccio per Divock Origi. L'attaccante belga, dopo aver steccato nella sua prima stagione al Milan, si è trasferito in Inghilterra per ritrovare fiducia e continuità. Il Nottingham Forest ha puntato su di lui, andando ad ingaggiare un giocatore che, speravano, potesse aggiungere alla squadra esperienza e qualità. Purtroppo, però, le cose non sembrano andare nel migliore dei modi.