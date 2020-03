Ordine: “La Lega Calcio vieterà anche ai giornalisti di entrare negli stadi”

ULTIME NEWS – Come scritto dal noto giornalista televisivo Franco Ordine sul suo profilo Instagram, la Lega Calcio di Serie A sta per varare un decreto per chiudere gli stadi anche ai giornalisti. Nessuna deroga dopo le decisioni prese dal Governo in seguito ai numerosi casi di Coronavirus in Italia.

Queste le parole di Ordine: "Sta per scattare il divieto da parte della Lega di Serie A per i giornalisti di entrare negli stadi delle partite a porte chiuse, smart working anche nel calcio". Oltre a questa decisione, la Lega Calcio di Serie A dovrà decidere come far proseguire la Coppa Italia.