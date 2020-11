O’Neill: “Il Milan tra le squadre che daranno filo da torcere alla Juventus”

MILAN NEWS – Il Milan è primo in classifica, la Juventus dista quattro punti, ma resta ovviamente la favorita per lo Scudetto, dopo nove anni di successi. Ecco perché Fabian O’Neill, ex centrocampista, ha parlato così del Diavolo e della possibilità che vinca il campionato. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Per l’attitudine al lavoro e la mentalità da vincenti per me la Juventus resta la favorita. Però la lotta per lo Scudetto sarà aperta fino all’ultimo come mai negli ultimi anni. Vedo, in questo ordine, Inter, Milan e Napoli tra le squadre che più daranno del filo da torcere ai bianconeri”.

