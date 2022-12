Olanda-Stati Uniti 3-1: termina il Mondiale di Sergino Dest | News

Termina agli ottavi di finale il percorso degli Stati Uniti di Sergino Dest al Mondiale in Qatar. La nazionale a stelle e strisce, infatti, nel pomeriggio ha rimediato una sconfitta contro l'Olanda. Gli 'orange' hanno così ottenuto il pass per i quarti di finale dopo aver vinto 3-1 grazie alle reti di Depay, Blind e dell'interista Dumfries, mentre di Wright il gol degli americani. Nonostante la sconfitta, gli Stati Uniti possono uscire a testa alta in quanto hanno disputato un ottimo Mondiale. Così ottimo è stato anche il milanista Dest (oggi in campo per 75 minuti), il quale potrà aggregarsi nei prossimi giorni alla squadra di Pioli consapevole di aver disputato un gran torneo. Milan, che affare mancato! Oggi illumina la mediana di una rivale >>>