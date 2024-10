Anche Oaktree smonta l’Inter: via mezza società. Eppure tutti elogiavano …

L'ingresso di Oaktree in società doveva portare un minimo di stabilità in casa Inter e invece sembra proprio il contrario. Inizialmente, con l'addio di Steven Zhang e l'avvio di questo nuovo corso, si era elogiato questo nuovo ingresso per come lavorasse in continuità con il passato. La realtà dei fatti è che praticamente i nerazzurri non hanno fatto mercato, stanno riducendo di molto il monte ingaggi e hanno spostato Beppe Marotta al ruolo di presidente. Non solo, perché l'ultima notizia, giunte proprio in queste ore, ha ancora più dell'incredibile in questo scenario già non idilliaco.