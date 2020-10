Nuovo Stadio, Webuild può finanziare l’impianto: i dettagli | Milan News

Nuovo stadio, Webuild scende in campo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come più volte ribadito da Ivan Gazidis e non solo, il nuovo stadio per Milan e Inter è di principale importanza. La costruzione dell’impianto comporterà grandi interessi economici, soprattutto per il progetto di riqualificazione che vi sarà intorno. Secondo quanto riporta ‘Milano Finanza’, ‘Generali’ si è chiamata fuori, mentre ‘Coima’ è ancora in attesa di novità. Non resta a guardare invece ‘Webuild’, ex Salini Impregilo, che ha costruito otto stadi in passato, tra cui San Siro e lo stadio Olimpico di Roma. L’indizio che comproverebbe tale affermazione è l’ingresso di Massimo Ferrari, General manager dell’impresa, all’interno del CDA del Milan.

