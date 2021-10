Nuovo stadio, si accelera: in settimana ci sarà un tavolo tecnico

La Gazzetta dello Sport fornisce gli ultimi aggiornamenti sul nuovo stadio che Milan e Inter intendono costruire: presto un tavolo tecnico

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fornisce degli aggiornamenti sul nuovo stadio. Al Milan credono che la costruzione del nuovo impianto inizierà presto, con la speranza che l'Inter sia pronta a investire.Ieri c'è stato un incontro tra il sindaco e i due club. «Colloquio cordiale», lo definiscono in casa rossonera. Milan e Inter sono pronte a fare il massimo per trovare finalmente un punto d'incontro. Come scrive la rosea:"la questione delle cubature commerciali era stata affrontata e i club erano stati disponibili alla riduzione: questa volta la richiesta della riduzione dei volumi riguarda tutto il complesso". In settimana ci sarà un tavolo tecnico per provare ad accelerare i tempi. Il Milan vuole andare avanti ad ogni costo.