Nuovo stadio, Sala: “San Siro? Le regole sono state rispettate”

Giuseppe Sala, sindaco della città di Milano, ha consegnato questa mattina l'Ambrogino D'Oro a Franco Baresi. Al termine dell'evento ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riportate da gazzetta.it: "È stato un anno difficile. Dobbiamo pensare, anche per rispetto a chi non c'è più, alla Milano che lasceremo ai nostri figli e alla nostra capacità di trasformarci. Non si può nascondere l'importanza del calcio per Milano. Provate a chiedere a chi gestisce alberghi, quanto è importante che l'Inter e il Milan siano in Champions oppure no. Nella relazione con le squadre alla fine cerco sempre di far rispettare le regole e credo di averle fatte rispettare nella vicenda dello stadio, non concedendo nulla, al di là di quanto previsto dalle regole".