Nuovo stadio, Sala: “Milan e Inter via da Milano? Sono preoccupato”

Giuseppe Sala, sindaco della città di Milano, ha parlato ancora una volta del nuovo stadio che Milan e Inter intendono costruire

Giuseppe Sala, sindaco della città di Milano, ha parlato con i giornalisti presente al margine di un evento organizzato dal Coni. Sala, ovviamente, ha parlato del nuovo stadio che Milan e Inter intendono costruire. Ecco le sue dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb.com : "Mi auguro che il nuovo stadio verrà fatto, però, considerati i tempi e considerato il fatto che ci sono ricorsi, possiamo escludere che ci sarà un altro stadio per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026. Ci sarà questo San Siro. Quando il nuovo stadio? Non voglio lavarmene le mani perché non posso, però quello che dovevo fare l’ho fatto, e cioè dichiarare il pubblico interesse attraverso una delibera di giunta. Ora il tema è se va fatto questo dibattito pubblico o no. Capisco che le tempistiche in questo modo si allungano ulteriormente, ma non cambierebbe molto dati i ricorsi che già ci sono stati. Se le squadre intendono guardare altre opzioni che non sia San Siro, è nei loro diritti, ma ovviamente sarebbe un peccato. Io più di questo non posso fare. Mi preoccupa parecchio restare con questo stadio vuoto, senza Milan e Inter, dato che non vedo un potenziale riutilizzo. Continuiamo il dialogo rispettando le regole, ma non è casuale se in Italia sono stati fatti pochi stadi. Il nostro paese sotto questo punto di vista è complicato”. Milan, duello con Inter e Juventus per il nuovo bomber: le ultime news di mercato >>>