Nuovo stadio, Sala: “Gara per trovare il coordinatore del dibattito pubblico”

Giuseppe Sala, sindaco della città di Milano, ha fornito degli aggiornamenti sul nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire

Giuseppe Sala, sindaco della città di Milano, ha parlato alla presentazione della Nuova BEIC del nuovo stadio di Milan e Inter. Ecco cosa ha detto: "Abbiamo fatto, come da regole, una richiesta formale al Ministero per capire se hanno un coordinatore per il dibattito pubblico disponibile e la risposta è stata negativa. Perciò, il giorno dopo, abbiamo avviato una gara velocissima per individuarlo. Ci sono professionalità che fanno questo di mestiere, quindi non sarà un grande problema. Da lì in poi diventa responsabilità del coordinatore e il mio messaggio per quest'ultimo sarà quello di fare le cose per bene e anche in fretta. Le due cose possono essere fatte insieme: non è necessario prendersi tempi inutili, bisogna fare quello che va fatto".