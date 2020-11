Nuovo stadio, Populous o Manica Sportium? Ecco quando ci sarà la scelta

Ultime Notizie Milan News: le novità sullo stadio

MILAN NEWS – Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ieri Milan e Inter hanno fatto un nuovo passo per la realizzazione del nuovo stadio. I due club hanno depositato ieri in Comune l’integrazione dello studio di fattibilità e il piano economico finanziario del progetto di valorizzazione di San Siro. Ora si aspetta la risposta da parte della politica.

Milan e Inter hanno ridotto l’indice volumetrico extra-stadio, passando da 0.63 a 0,51. Ora, però, chiedono 145mila metri quadrati totali attorno al nuovo stadio, che comprende dunque il riutilizzo di San Siro. I due club inoltre hanno dato l’ok al pagamento di 100 milioni di euro per la concessione del diritto di superficie sulla zona per i prossimi 99 anni e di almeno altri 80 per rifunzionalizzare l’impianto attuale.

I prossimi passi? Lo studio presentato ieri verrà valutato dai tecnici del Comune di Milano e a quel punto la giunta prenderà una decisione definitiva sul pubblico interesse. Solo in quel momento Milan e Inter decideranno se affidare la costruzione dello stadio a Populous o a Manica Sportium. La scelta dovrebbe essere comunicata tra la fine dell’anno e l’inizio del 2021. Intanto Maldini pensa a un difensore. Ecco i nomi. VAI ALLA NOTIZIA>>>