Nuovo Stadio, il nuovo progetto di Milan e Inter: totale demolizione di San Siro

Il progetto di Milan e Inter per il Nuovo Stadio prevede la totale demolizione dello stadio di San Siro: ecco quanto esposto nel dossier

Renato Panno

Arriva un importante aggiornamento per quanto riguarda la tanto discussa costruzione del Nuovo Stadio di Milan e Inter. Il nuovo progetto di Milan e Inter, come sottolinea 'Calcio e Finanza', prevede la totale demolizione di San Siro. A pagina 98 della relazione tecnica c'è scritto "Stadio, per il quale si prevede la completa demolizione e non più il mantenimento di una porzione". Concetto non ancora chiaro? A poche pagine di distanza si scrive "A differenza della precedente proposta, nessuna vestigia dell’attuale stadio “G. Meazza” sarà oggetto di conservazione e rifunzionalizzazione".

Una svolta decisiva e storica arrivata nonostante l'esplicita richiesta di mantenere, anche se parzialmente, l'attuale struttura dello stadio. "Questa soluzione di progetto riduce in maniera significativa l’impatto sul landmark urbano della precedente proposta andando a garantire un’idonea condizione di equilibrio tra i nuovi edifici e quelli esistenti".

Nuovi ricavi e inizio dei lavori

Per quanto riguarda l’aggiornamento delle opere del comparto plurivalente è sceso a 98.321 metri quadrati di superficie lorda (prima erano 145 mila). Non cambia però l’investimento, che sarà di 1,2 miliardi di euro. Le squadre stimano una crescita dei ricavi pari a 120,4 milioni di euro, di cui 80 dal comparto stadio e 40 dal comparto plurivalente. "Escludendo i match day i ricavi incrementali rispetto alla situazione attuale ammontano a 80 milioni per le due squadre".

Per la realizzazione di tutte le opere sono previsti 80 mesi di lavoro. Milan e Inter ipotizzano l'inizio dei lavori il primo gennaio del 2024 "così da garantire per le Olimpiadi invernali del 2026, l'apertura al traffico del sottopasso Patroclo, liberando le viabilità locali dal traffico di scorrimento". Per far questo i club indicano la conclusione del processo autorizzativo entro il 2023. La fine dei lavori è prevista per il 31 luglio 2030.