Milan, Maldini: “Leao incedibile? Quando arrivano certe cifre nessuno lo è”

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' innalza Rafael Leao a giocatore di prima fascia mondiale. Il portoghese, quando si accende, può tranquillamente rimanere seduto nel privè riservato a Kylian Mbappé, Neymar e pochi altri eletti. Milan-Dinamo Zagabria ha confermato questa tesi: il numero 17, con un rigore procurato e un assist, ha indirizzato fortemente la partita a favore della squadra di Stefano Pioli. Il presente dice questo, ma il futuro?

Le parole di Maldini

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, si è cosi espresso nel pre-partita: "L'offerta del Chelsea ufficialmente scritta non è arrivata, ma a livello informale sì. Naturalmente è stata rifiutata. Rafa sa che per diventare più forte la soluzione è rimanere con noi. Siamo una squadra giovane e in crescita, ancora deve imparare tante cose. Se poi arriverà ad un livello superiore a quello del Milan credo sia anche normale spiccare il volo. Ma noi abbiamo intenzione di fare grandi cose e crescere con lui.

Sul rinnovo

"È una questione che abbiamo affrontato già molti mesi fa. Rafa incedibile? Sì, per me lo sarebbe ma è inutile fare i romantici. Quando arrivano certe cifre non c'è un incedibile. Abbiamo iniziato a parlare già da tempo con lui, Bennacer e Kalulu. Il suo è quello più complicato? Ogni rinnovo può essere più complicato o facile. La volontà del giocatore fa tanto, quella del club c'è".

La situazione

L'offerta informale di cui parla Maldini è frutto del lavoro dell'agente Jorge Mendes, che a fine agosto ha parlato molto con il Chelsea. La frase su Leao che spicca il volo fa capire la consapevolezza di non poter pareggiare eventuali offerte provenienti dalla Premier League. La 'Rosea' sottolinea che se arriveranno partirà. E, in tal senso, il mercato di gennaio sarà molto importante per capire quale sarà il futuro del numero 17.