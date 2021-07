Nuovo stadio, MilanoSesto si defila: “Progetto abbandonato”

Continuano gli aggiornamenti per quanto riguarda la possibilità di costruire un nuovo stadio al posto di San Siro: importanti novità

Intervistato da 'Il Sole 24 Ore', Giuseppe Bonomi, amministratore delegato di MilanoSesto, ha chiuso a questa possibilità, dicendo che il progetto per il nuovo impianto nell’area di loro proprietà è ormai decaduto. MilanoSesto è proprietaria dell’area in cui si dovrebbe verificare una rigenerazione urbana da 2 miliardi di investimenti. Ma non ci sarà spazio per uno stadio.