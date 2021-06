Nuovo Stadio, scontro nel Comune di Milano per il nuovo progetto | News

Polemiche all'interno del Comune di Milano tra gli oppositori politici riguardo il tema nuovo stadio: ecco cosa è successo oggi

Continuano le polemiche intorno alla vicenda della costruzione di un nuovo stadio per le due squadre milanesi Milan e Inter. Oggi si è tenuto un incontro al Comune di Milano per parlare del tema, in quanto si avvicina la data di scadenza della proroga richiesta dai due club per la consegna di una parte della documentazione necessaria per il progetto di realizzazione del nuovo stadio. Tali documenti, secondo quanto riporta l'Ansa, dovranno essere consegnati il 19 giugno.

Giancarlo Tancredi, Direttore Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree, ha detto di 'aspettare le ultime documentazioni nei prossimi giorni' in maniera tale da arrivare alla fine di un percorso 'che confermerà o meno il pubblico interesse'. Dubbioso invece David Gentili, consigliere del Pd e presidente della commissione Antimafia, il quale chiede all'Inter di comunicare 'i nuovi titolari effettivi rispetto a quanto dichiarato a gennaio'. Critico il capogruppo di Forza Italia, Fabrizio De Pasquale, che ha aggiunto che stiano nuovamente per 'manifestarsi i dubbi, le obiezioni e le richieste che hanno l’obiettivo di scavallare le elezioni perché il tema dello stadio non deve esserci nella campagna elettorale'. Chiude il discorso il capogruppo di Milano in Comune Basilio Rizzo che ha tuonato in questo modo. 'Finora ci state facendo discutere sul presupposto che bisogna fare uno stadio nuovo e questa non è la mia idea'.