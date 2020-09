Nuovo Stadio Milano, Scaroni stamattina in visita all’Inter: le ultime

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Scaroni, Presidente del Milan, si è recato stamattina in Via della Liberazione, sede dell’Inter. Lo ha riferito la redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘.

Scaroni è andato in visita dai ‘cugini’ per un incontro che aveva a tema la realizzazione del nuovo stadio della città di Milano. In questo summit, Milan e Inter hanno parlato degli sviluppi che riguardano la costruzione del nuovo impianto in zona San Siro.

Le sensazioni, come in passato, sono positive da parte di entrambi i club.