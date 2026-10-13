Nella giornata di ieri, lunedì 12 ottobre 2026, l'Assemblea degli Azionisti dell'Inter ha approvato ufficialmente il bilancio d'esercizio del club nerazzurro, chiuso al 30 giugno 2026 con un utile record di 22,7 milioni di euro. Si tratta del secondo bilancio consecutivo in segno positivo per la società di Viale della Liberazione, un traguardo economico di rilievo nel panorama della Serie A. Ha espresso profonda soddisfazione il Presidente del club, Giuseppe Marotta, evidenziando ricavi complessivi superiori ai 500 milioni di euro, oneri finanziari in netto calo rispetto al 30 giugno 2025 e un capitale sociale tornato finalmente in attivo dopo molto tempo.

Il tutto è stato raggiunto all'insegna del mantenimento della massima competitività sportiva all'interno dei rigidi parametri della sostenibilità aziendale. Una strategia che la dirigenza interista sta portando avanti con successo: nella stagione 2025-2026, come sottolineato dallo stesso Marotta, il consolidamento finanziario garantito dal fondo Oaktree è andato di pari passo con uno storico 'double domestico' sul campo, grazie alla conquista contemporanea dello Scudetto e della Coppa Italia.

Marotta agli azionisti: "Milano nerazzurra e presto il progetto del nuovo stadio"

Rivolgendosi direttamente agli azionisti, il Presidente interista ha rivendicato con orgoglio i risultati sportivi recenti, sottolineando come la sponda nerazzurra del Naviglio abbia dominato la città. Nel suo discorso, il numero uno del club ha dedicato un passaggio fondamentale e molto atteso alla realizzazione del, un impianto strategico che l'Inter edificherà congiuntamente con ildinei prossimi mesi.

«Presto condivideremo con tutti voi il meraviglioso frutto del lavoro di progettazione per il nuovo stadio di Milano, per quella che sarà una nuova icona urbana, un rinnovato polo a vocazione sportiva, vivo e aperto alla cittadinanza. Questo impianto di proprietà rappresenterà, inoltre, anche una piattaforma strategica che permetterà all’Inter di incrementare i ricavi e chiudere il gap con i top club europei», sono state le parole programmatiche espresse da Marotta durante l'Assemblea.

I dettagli del progetto del nuovo San Siro con il Milan: capienza, architetti e date

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Il futuristico impianto di Milan e Inter sorgerà nella storica zona di, posizionandosi proprio accanto all'attuale struttura del 'Giuseppe Meazza'. Al termine dei lavori di costruzione della nuova e moderna casa dei due club, il vecchio impianto meneghino sarà quasi interamente demolito per fare spazio al piano di riqualificazione dell'area. Il progetto architettonico sarà realizzato in sinergia dagli stimati studi, e prevederà una capienza complessiva didisposti su due anelli.La tabella di marcia per la realizzazione dell'opera è già definita a livello burocratico ed esecutivo. L'inizio ufficiale dei lavori è previsto per il secondo semestre del, mentre il termine dei cantieri è fissato in tempo per l'avvio della stagione sportiva. Questo timing garantirà un intero anno di rodaggio della struttura prima dell'importante appuntamento dei, che verranno organizzati in maniera congiunta dall'Italia e dalla Turchia.