Nuovo Stadio Milano, individuato il coordinatore del dibattito pubblico

Si smuove un po' la questione del dibattito pubblico sulla costruzione del nuovo stadio di Milano. Il Comune ha individuato il coordinatore

Milan e Inter hanno presentato al Comune di Milano un progetto per la realizzazione del nuovo stadio in zona San Siro. Un progetto che, nel tempo, non è mai decollato. Uno dei nodi-chiave è rappresentato dall'obbligatorietà, per legge, di tenere un dibattito pubblico sull'eventuale costruzione del nuovo impianto sportivo. Dopo mesi di chiacchiere, su questo punto, finalmente il Comune ha quagliato qualcosa.