Nuovo Stadio Milan, alta tensione nel consiglio comunale di San Donato

Uno dei temi caldi degli ultimi tempi in casa Milan è senza ombra di dubbio quello relativo al Nuovo Stadio . Alcune settimane fa è stato fatto il primo passo formale per il progetto a San Donato, comune del milanese dove si è deciso di costruire l'impianto che in futuro ospiterà le gare casalinghe del club rossonero.

Come riferito dal quotidiano 'Il Cittadino', in edicola questa mattina, nella giornata di ieri si è tenuto il consiglio comunale a San Donato Milanese e si sono registrate diverse tensioni tra maggioranza e minoranza. Quest'ultima ha contestato la decisione da parte della prima di trasformare la petizione in una mozione. Ma soprattutto di averlo fatto senza il consenso dei promotori e alla presenza del pubblico. Tensioni che, comunque, non dovrebbero mettere a rischio la costruzione del Nuovo Stadio del Milan.