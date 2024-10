Nuovo Stadio Milan, San Donato non molla: mossa ‘strategica’ del Sindaco

Uno dei temi caldi in casa Milan negli ultimi tempi è senza ombra di dubbio quello relativo al Nuovo Stadio , con la doppia possibilità San Siro o San Donato : in questo senso la mossa del Sindaco Francesco Squeri potrebbe far muovere l'ago della bilancia. Proprio negli ultimi giorni, infatti, c'è stato un incontro. Da cui è emerso che i rossoneri sarebbero disposti ad erigere un nuovo impianto nella zona dove attualmente si trova la 'Scala del Calcio'. Lo stesso Paolo Scaroni , presidente del Diavolo, ha però confermato come la prima opzione rimanga comunque quella di uno stadio di proprietà nel comune del Milanese.

Milan, Nuovo Stadio a San Donato: il sindaco lancia un segnale incontrovertibile

Quello che è sicuro è che Francesco Squeri, sindaco del Comune di San Donato Milanese, non molla in tal senso e sta facendo di tutto perché lo stadio di costruisca nell'area San Francesco. Nella giornata di lunedì 28 ottobre, alle ore 19:30, come riportato dai colleghi di 'Calcio e Finanza', infatti, andrà in scena una nuova seduta del Consiglio Comunale. Il punto cinque dell'ordine del giorno recita: «Mozione per richiesta di sondaggio consultivo rivolto alla cittadinanza per valutazione progetto stadio A.C. Milan su area “San Francesco” presentata dal consigliere Forenza».