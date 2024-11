Nuovo Stadio Milan a San Donato: domani ci sarà il Consiglio Comunale

Milan, nuovo stadio a San Donato: domani è in programma un Consiglio Comunale in cui verranno presentate due mozioni

Qualche giorno fa si è tenuto un incontro tra Paolo Scaroni , presidente del Milan , e Francesco Squeri , sindaco di San Donato Milanese , zona in cui il club rossonero vorrebbe costruire il nuovo stadio . Entrambe le parti hanno definito l'incontro molto positivo.

Non sono bastate, però, le parole di Squeri sul progetto del nuovo stadio rossonero. Infatti, la minoranza di centrosinistra del Consiglio Comunale ha presentato una mozione per sospendere l’Accordo di Programma, il cui iter è ormai in corso da diverse settimane.