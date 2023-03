Sala: “Nuovo stadio: il Milan valuta una nuova opzione a La Maura”

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha parlato della questione del nuovo stadio del Milan (e per l'Inter) nel suo podcast su 'Spotify' (LEGGI QUI IL SUO INTERVENTO INTEGRALE). Ecco le dichiarazioni del Primo Cittadino meneghino sulla questione. "Ad oggi, le squadre non ci hanno formalmente comunicato la rinuncia al progetto a cui hanno lavorato insieme nell'ultimo periodo. Cioè la costruzione di un nuovo stadio nell'area dell'attuale 'San Siro' che ne prevederebbe, comunque, l'abbattimento. La procedura è ancora in atto e le squadre devono risponderci formalmente - ha detto il Sindaco di Milano -. Nel frattempo, però, il Milan ha fatto un passo in preciso. Pur in maniera informale, ci ha comunicato che sta valutando una nuova opzione, sita nell'area chiamata La Maura". Mercato Milan, nome nuovo per la difesa >>>