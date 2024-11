Milan, Fontana sul nuovo stadio: “La soluzione migliore è realizzarlo a …”

In occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2024/2025 dell' Università Bicocca , Attilio Fontana , presidente della Regione Lombardia , ha detto la sua opinione riguardante la possibilità che Milan ed Inter possano costruire insieme il nuovo stadio in zona San Siro , dove ora è situato il Meazza. Ecco le sue parole : "Si sta andando nella direzione giusta e mi sembra che anche il Comune abbia preso una strada che io condivido. Adesso vediamo i prossimi passi, ma credo che realizzare un nuovo stadio a San Siro sia la soluzione migliore".

Alla Bicocca c'era anche Giuseppe Sala, sindaco di Milano, che sul tema stadio è intervenuto così: "Chi era in Aula c'era per contestare, è nei loro diritti. Chi ha contestato era preparato, avevano una posizione che rispetto, ma io sto cercando di fare tutto il possibile per difendere l'interesse pubblico. So che è un tema divisivo, però delle decisioni vanno prese. A chi saranno destinati dei fondi per l'eventuale vendita di San Siro? Spero che il Consiglio Comunale si faccia carico di ciò. Il mio suggerimento è quello di destinarli al territorio, all'area e alle fasce più deboli".