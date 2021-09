Nuovo stadio, Milan e Inter chiedono l’ultimo sprint: il punto

La Gazzetta dello Sport fornisce le ultime novità sul nuovo stadio che Milan e Inter intendono costruire. I due club chiedono l'ultimo sprint

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul nuovo stadio di Milan e Inter. La telenovela sembra essere agli sgoccioli, visto che le elezioni sono vicine. I due club non vedono l'ora che venga dato il via libera definitivo, visto che la costruzione del nuovo stadio è uno snodo decisivo per il futuro. Impossibile perdere tempo, perchè ci sono ancora tante cose da fare.