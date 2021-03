Nuovo stadio, l’Inter pensa di fare a meno del Milan. L’indiscrezione | News

Nuovo stadio, c’è una novità inaspettata

Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sul nuovo stadio che Milan e Inter intendono costruire. Le elezioni comunali verranno rinviate ad ottobre 2021, e quindi questa novità non fa altro che allungare ancora di più i tempi. La patata bollente, infatti, verrà probabilmente scaricata alla nuova giunta Comunale.

L’Inter in questo momento deve anche affrontare dei problemi seri dal punto di vista societario. L’obiettivo di Suning sarebbe quello di cedere il club e negli ultimi mesi sta cercando acquirenti interessati al club nerazzurro.

Secondo il quotidiano, nel caso in cui dovesse esserci una nuova proprietà, non è così scontato che l’Inter continui il progetto del nuovo stadio insieme al Milan. E’ possibile anche che la società neroazzurra decida di andare per la propria strada e costruirsi un impianto proprio da non condividere con i “cugini”. Vedremo cosa succederà, ma una cosa è certa: non ci saranno aggiornamenti significativi almeno fino ad ottobre. Non solo stadio, ma anche calciomercato: è sfida ai big club per un centrocampista.