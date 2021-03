Nuovo stadio, la scelta di Sala può cambiare tutto. Le novità | News

Nuovo stadio, c’è una novità importante

C’è una novità indiretta che potrebbe cambiare molte cose nella vicenda relativa al nuovo stadio che Milan e Inter intendono costruire. Al momento è tutto in stand-by, aspettando le elezioni comunali a ottobre, ma c’è un aggiornamento che riguarda Giuseppe Sala, sindaco che punterà alla rielezione a Palazzo Marino.

Sala, nell’intervista rilasciata a Repubblica, ha annunciato la sua adesione al Partito Verde Europeo (Verdi Europei). Quest’ultimo, come tutti sanno, raggruppa i principali gruppi ecologisti e ambientalisti d’Europa, e dunque è chiaro che la costruzione di un nuovo stadio potrebbe comportare dei problemi. Ricordiamo che ci sono state già delle proteste sia parte dei Verdi e sia dagli abitanti in zona San Siro.

Sala ha spiegato così la sua scelta di passare ai Verdi: “Perchè questa scelta? Perchè non c’è tempo da perdere. La questione ambientale riguarda il nostro presente e il futuro dei nostri figli. Come cittadino e come sindaco sono sempre più convinto che il miglioramento delle politiche pubbliche parta dalle strategie di sviluppo delle città”. Il Milan intanto pensa al calciomercato: è sfida alla Juventus per un grande talento.