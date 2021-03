Calciomercato Milan – Grande talento nel mirino. E’ sfida alla Juve | News

Le novità sul calciomercato del Milan: talento nel mirino

Mancano pochi mesi all’apertura del calciomercato. Il Milan di Maldini e Massara si farà trovare pronto. L’obiettivo, infatti, è quello di costruire una squadra ancora più competitiva in vista di un possibile ritorno in Champions League. Nella partita di ieri contro il Manchester United la squadra di Pioli ha dimostrato di essere all’altezza, ma bisognerà comunque aumentare la qualità a disposizione.

Secondo quanto viene riportato da tuttomercatoweb.com, Il Milan avrebbe messo nel mirino un giovane talento del Rubin Kazan. Stiamo parlando di Khvicha Kvaratskhelia, calciatore classe 2001. Il suo ruolo è quello di ala sinistra, ma il georgiano può anche giocare come trequartista e come ala destra. L’assist è la specialità della casa, visto che, in questa stagione, ha totalizzato sette passaggi vincenti in diciotto partite. In più ha segnato anche due gol.

Insomma, Kvaratskhelia è un giocatore molto interessante. Elliott da sempre punta su questo tipo di talenti che possono accrescere il valore patrimoniale della società, ma la concorrenza è serrata. Sul classe 2001, infatti, ci sono anche la Juventus, che vuole puntare fortemente sui giovani, e il Borussia Dortmund. Probabilmente degli osservatori rossoneri, così come quelli bianconeri, seguiranno con molta attenzione Georgia-Spagna gara di qualificazione ai Mondiali che si giocherà a fine mese.

Vedremo cosa succederà, ma Kvaratskhelia è sicuramente sul taccuino di Maldini e Massara per la prossima stagione. Chissà che il Milan non possa tesserare un nuovo georgiano in rosa dopo Kaladze, l’ex terzino e difensore centrale che ha vinto tutto con Carlo Ancelotti. Sempre a proposito del calciomercato del Milan: Maldini e Massara hanno individuato il vice Ibrahimovic.