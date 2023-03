Nuovo Stadio, organizzata protesta per difendere La Maura: le news

Le novità sulla protesta organizzata per difendere l'Ippodromo La Maura, sito in cui il Milan vuole edificare il Nuovo Stadio

Tra le questioni più importanti e spinose di cui nelle ultime settimane si sta parlando soprattutto nell'ambiente Milan , c'è anche e soprattutto quella relativa al Nuovo Stadio . Come noto, il club rossonero vorrebbe edificare nella zona dove sorge l' Ippodromo La Maura . Non tutti, però, sarebbero d'accordo con questa scelta.

Secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera, infatti, il consigliere Enrico Fedrighini, della Lista Sala, avrebbe organizzato una sorta di protesta consistente in una "catena umana". L'obiettivo sdarebbe appunto quello di difendere l'Ippodromo. A tale iniziativa dovrebbe prendere parte anche Italia Nostra per un totale di 1300 persone. Queste copriranno l'intero perimetro della pista con l'intento di "testimoniare che qualunque cosa accada saranno sempre presenti per difenderla e tutelare l'ambiente".