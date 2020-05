Nuovo Stadio – In programma incontro tra società e Comune

NUOVO STADIO – Dopo essere tornati a parlare a metà aprile, Milan, Inter e Comune di Milano faranno un nuovo incontro la prossima settimana per discutere sul nuovo stadio. Con ogni probabilità martedì, scrive questa mattina Tuttosport, quando andrà in scena una nuova video-conferenza per discutere questa volta sulle cubature commerciali dell’area. Questo, assieme a quello della rifunzionalizzazione di San Siro – tema che sembra essersi risolto -, sono i due principali scogli per arrivare al definitivo accordo tra le parti.

Intanto, a causa dell’emergenza Covid-19, è stato sospeso il progetto Westfield Milano, che prevedeva la costruzione a Segrate del più grande centro commerciale d’Europa. Di fatto, il nuovo stadio diventa così l’investimento più importante nell’area di Milano, un motivo in più per le varie componenti, Comune in primis, di trovare un’intesa e dare un’accelerata al progetto. Il Milan attende presto nuovi riscontri positivi: già settimana prossima?

