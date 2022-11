Nuovo Stadio, finito il dibattito pubblico: ora Milan e Inter accelerano

Si chiude la pagina del dibattito pubblico. Adesso Milan e Inter sono pronte allo sprint decisivo per la costruzione del Nuovo Stadio

Renato Panno

Come riferisce 'Gazzetta.it' domani a mezzogiorno è fissata una riunione a Palazzo Marino per la presentazione conclusiva del dibattito pubblico sul Nuovo Stadio di San Siro. Andrea Pillon, coordinatore del dibattito cominciato il 28 settembre scorso, illustrerà quanto emerso dai dieci incontri di questi quaranta giorni. Milan e Inter ascolteranno con interesse e si preparano al prossimo passo, che sarà fondamentale per rispettare la tabella di marcia preparata insieme. Serve un nuovo ok da parte del Comune di Milano per entrare nel vivo del progetto esecutivo, previsto per l’inizio del 2023, per poi avviare i lavori del nuovo impianto nel 2024. Se tutto dovesse andare liscio i due club potrebbero trasferirsi nella loro nuova casa a partire dalla stagione 2027-2028.

San Siro demolito — Dalla presentazione dello studio di fattibilità per il Nuovo Stadio ad oggi molte cose sono cambiate. Dalle volumetrie per il progetto di riqualificazione dell’area urbana alla forma della Cattedrale progettata da Populous, prima squadrata e poi ovale, fino ovviamente al destino di San Siro. Dal mantenimento parziale si è passati all'abbattimento totale dell'attuale stadio di Milan e Inter. Il Sindaco Beppe Sala, dopo qualche tentennamento, ha accettato questa posizione per evitare 'che i due club vadano altrove'. A dare un po' di pepe alla questione ci ha pensato Vittorio Sgarbi, neosottosegretario alla Cultura: "Il Meazza non si tocca, lo dice la legge. Servirebbe una decisione del Ministero per dire “abbattetelo” e non arriverà mai". Il sindaco Sala, però, non si è fatto attendere con una risposta chiara, messa per iscritto in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Queste dichiarazioni appaiono esorbitare dalle competenze del sottosegretario e sembrano piuttosto destinate ad alimentare confusione e disorientamento che nuocciono al corretto esercizio dei poteri pubblici nell’interesse della collettività. Faccio appello, pertanto, alla autorevolezza del suo ruolo per chiederle chiarezza su queste vicende".

Tabella di marcia — Milan e Inter non intendono andare oltre rispetto alla tabella di marcia che si sono prefissati. I club meneghini, tra 5 anni, vogliono giocare nel Nuovo Stadio che avrà una capienza di 65 mila posti. La realizzazione dell'intero progetto (stadio più distretto urbano) costerà 1,3 miliardi di euro e potrà garantire circa 40 milioni all'anno di guadagni ciascuno. Gli intoppi burocratici e non solo, finora, non sono mancati. Per questo motivo la chiusura del dibattito pubblico di domani dovrà rappresentare una svolta e favorire un'accelerata finalmente decisiva.