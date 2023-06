Nuovo Stadio, incontro Cardinale-Furlani: ipotesi area Assago-Rozzano

Gerry Cardinale e Giorgio Furlani avrebbero avuto un incontro per il Nuovo Stadio e sarebbero indirizzati vero l'area Assago-Rozzano

Tra le questioni più complicate che il Milan ha dovuto affrontare negli ultimi mesi c'è senza dubbio quella relativa al Nuovo Stadio. Non si è ancora giunti ad una decisione definitiva dopo tanto tempo, ma via via le ipotesi stanno svanendo una ad una e le problematiche rischiano solo di accavallarsi l'una con l'altra.