Nuovo Stadio, il bando del Comune sul dibattito pubblico: i dettagli / News

Il Comune Di Milano ha pubblicato il bando per il dibattito pubblico per quanto riguarda il Nuovo Stadio di Milan e Inter. Le ultime news

Renato Panno

Il Comune di Milano, come scritto da 'Calcio e Finanza', ha pubblicato il bando per il dibattito pubblico per quanto riguarda il Nuovo Stadio di Milan e Inter. Ecco i dettagli.

“La progettualità proposta, in estrema sintesi, prevede la trasformazione urbana di una vasta area di proprietà comunale, adibita oggi a parcheggio a verde ed al cui interno ricade l’attuale Stadio Meazza, dove è prevista la realizzazione di un nuovo impianto calcistico e di un “comparto plurivalente” per l’insediamento di nuove funzioni urbane, suddiviso in due distretti, uno multifunzionale e l’altro dedicato allo sport e all’intrattenimento".

"Dal punto di vista finanziario la Proposta aggiornata si basa sul completo finanziamento dell’investimento complessivo a carico delle Società promotrici, con cessione, da parte dell’Amministrazione comunale, del diritto di superficie delle aree (che rimangono di proprietà comunale) per 90 anni, a fronte della corresponsione all’Amministrazione stessa del valore del corrispettivo del diritto di superficie mediante rata annua di pari durata”.

L’amministrazione poi sottolinea come il progetto - scrive Calcio e Finanza -, come confermato dalla Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico, "rientrerebbe nell’ambito delle indicate soglie per le quali scatta l’obbligatorietà del Dibattito Pubblico".

"Il termine massimo di esecuzione è di 6 mesi (180 giorni solari) decorrenti dalla data di comunicazione di avvio del servizio".

