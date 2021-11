Nuovo Stadio, Antonello: “A breve annunceremo il progetto vincente”

Alessandro Antonello, dirigente dell'Inter, ha annunciato delle novità in merito alla realizzazione del nuovo stadio di Milano

Intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati', l'amministratore delegato corporate dell'Inter, Alessandro Antonello, ha parlato del nuovo stadio di Milano. Queste le sue parole. "A breve annunceremo il progetto vincente, ma prima riapriamo il tavolo tecnico col Comune per chiarire gli elementi emersi dalla delibera di Giunta. Inaugurazione nel 2027? Ad oggi se non incorriamo in intoppi particolari è ancora l'obiettivo. La fase 2 inizierebbe dal 2027 in avanti, l'obiettivo primario è arrivare il prima possibile al nuovo stadio". Intanto il Milan sfida la Juventus sul calciomercato per un centrocampista.