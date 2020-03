Nuovo San Siro, incontro positivo per Milan e Inter con il Comune: il punto

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri c’è stato un importante vertice in videoconferenza tra Milan, Inter e Comune sul nuovo San Siro. E’ stato un “incontro” molto positivo, in cui tra le fila rossonere c’erano Paolo Scaroni, presidente del Milan, i dirigenti rossonerazzurri Mark Van Huuskloot e Domenico Barile, che hanno fatto il punto insieme agli assessori Guaineri, Maran e Tasca (Sport, Urbanistica e Bilancio).

Uno degli argomenti principali è quello delle volumetrie extra-stadio, fondamentali per la sostenibilità economica del progetto. Milan e Inter hanno dato l’ok al pagamento di 150 milioni per la concessione del diritto di superficie su San Siro a 99 anni. Ora manca l’accordo sulle cubature, che probabilmente è l’ostacolo più grande. Un nuovo vertice ci sarà ad aprile. Intanto notizia clamorosa: il Milan potrebbe giocare i playoff scudetto, continua a leggere >>>

