Nuovo DPCM, Conte: “Ecco misure e distinzione tra Regioni” / News

Nuovo DPCM, la spiegazione di Conte

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato le misure che andranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre. Innanzitutto, è stato istituito un coprifuoco fissato alle ore 22 e sarà valido fino alle 5 del mattino, salvo motivi di necessità e lavorativi. Chiudono i centri commerciali nei festivi e prefestivi. Misure che vengono inasprite man mano che si passa dalla zona gialla a quella rossa. Per quest’ultima si parla di un ‘lockdown moderato’, in cui sono vietati anche gli spostamenti tra comuni. Ecco la divisione tra le aree:

Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Luguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

Sarà vietato circolare dalle 22 alle ore 5 salvo motivi di salute o ragioni di necessità. Chiudono i negozi all’interno dei centri commerciali nei festivi e prefestivi.

Area Arancione: Puglia e Sicilia.

Area Rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

