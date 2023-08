Nuova terza maglia Milan 2023-2024 disponibile in pre-order: le info

La nuova terza maglia del Milan per la stagione 2023-2024 , divisa da gioco firmata da 'PUMA', è in rampa di lancio. La maglia, infatti, come comunicato dal club rossonero, è già disponibile in pre-order online , nella sua versione 'Authentic' (prezzo base, € 140,00 , al netto delle personalizzazioni), taglie dalla S alla XXL , con spedizioni a partire dal prossimo lunedì 21 agosto . Vediamo, dunque, qui di seguito, la nota ufficiale della società di Via Aldo Rossi sulla nuova terza maglia.

"Manca poco, l'attesa sta per finire. Dopo la Home e la Away, ecco che arriva per i tifosi rossoneri la maglia Third PUMA x AC Milan per la stagione 2023-2024. Il conto alla rovescia è iniziato, la maglia sarà svelata giovedì 17 agosto. Da oggi, lunedì 14 agosto, è possibile assicurarsi l'opportunità di essere tra i primi a indossarla: la maglia Third è già disponibile in pre-order in esclusiva sul nostro store online ufficiale, store.acmilan.com".