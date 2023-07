Nuova seconda maglia Milan 2023-2024, Stylsvig: “Tradizione e innovazione”

PUMA e AC Milan, questa mattina, hanno svelato ufficialmente al pubblico la nuova seconda maglia dei rossoneri per la stagione 2023-2024. Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del club rossonero, ne ha parlato così: "Il nuovo Away kit AC Milan realizzato dal nostro partner PUMA cattura magnificamente l'essenza del ricco heritage del nostro Club, combinandolo elegantemente con la moda e il design, simboli della nostra città. L'interpretazione moderna del classico kit bianco simboleggia il nostro impegno a onorare la tradizione abbracciando l'innovazione. Questo kit incarna lo spirito AC Milan, mostrando il nostro impegno per l'eccellenza sia dentro che fuori dal campo. È una testimonianza della legacy iconica del Club e della nostra incrollabile dedizione a superare i limiti, lasciando un'impressione duratura ovunque andiamo". Milan, idea stimolante per il vice Theo >>>